النائب العام: إحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن المرج إلى القضاء 

العنوان – المرج

ذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بإحالة مرتكب واقعة الاعتداء على سلامة مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء.

وأضاف المكتب عبر حسابه على “فيسبوك” أن الجاني تعمد بارتكاب جريمة ضد النفس؛ والاعتداء على سلامة بدن تهديد مسؤول الأمن في المدينة بضربه على رأسه.

وأكد مكتب النائب العام أن المتهم استعمل أداة خصصها لعدوانه؛ فأحدث بمدير الأمن أذى في شخصه أدى إلى مرضه.

وذكر المكتب أن وكيل النيابة بنيابة المرج الابتدائية، باشر إجراءات بحث الواقعة جميعها؛ فاستدل على صحة حصولها؛ ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن وكيل النيابة أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأحال الدعوى على القضاء.