الأرصاد الجوية تتوقع استمرار الأمطار حتى يوم الثلاثاء في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاحد أن تبقى الأجواء شتوية باردة خاصةً على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين القادمين .

وقالت الأرصاد الجوية ان الوضع الجوي السائد والمتوقع يشير أنه مازالت فرصة سقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الغربى وتكون جيدة هذا خاصة على ( الدواخل –مناطق الجبل– اقصى الساحل الغربى) مع ظهور ضباب خلال الصباح الباكر وأخر الليل على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق الساحل .

هذا وتأثرت اغلب مناطق ليبيا بتقلبات جوية قوية كانت بدايتها من يوم الاربعاء الماضي مصحوبة برياح قوية خلال اليومين الماضيين وامطار جيدة على مناطق الشمال مع انخفاض ملحوظ للحرارة، وتعرف هذه الفترة فى الموروث الشعبى (قرة العنز).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا من يوم الثلاثاء، وتستقر الأجواء مع نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا.