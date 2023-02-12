مجموعة مسلحة تحشد للهجوم على قوات تابعة للرئاسي في الزاوية

أعلنت شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب بإمرة مختار الجحاوي مقتل 2 من أفراد السرية 60 التابعة لها في اشتباكات الزاوية الأخيرة.

وقالت الشعبة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر السرية وسقط منها 2 من المشاركين في الهجوم .

وأوضحت الشعبة أن الاشتباكات كان سببها قيام عناصر السرية 60 بقتل مروان بلقاسم دراء، وعاصم السنوسي، إثر الرماية عليهم بالرصاص، بمنطقة ضي الهلال قبل حوالي أسبوع.

وأشارت الى أن المجموعة المسلحة منحت السرية مهلة لتسليم المتهمين وانتهت المهلة اليوم وقامت المجموعة بتحشيد عناصرها وسياراتها المسلحة مرة أخرى أمام محطة وقود الزروق بمنطقة الشرفاء.

وقالت ان المجموعة المسلحة تمهد للهجوم على قوة مكافحة الإرهاب التابعة للرئاسي والمتمركزة بجوار معهد 24.