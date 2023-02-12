العرفي: سنسير نحو الانتخابات بخطى واثقة بعد توحيد المؤسسات السيادية

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ودون توحيد المؤسسات السيادية وفق الآلية التي تم التوافق عليها بين المجلسين سابقاً،

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الحكومة يجب أن تبتعد عن ملف التنمية وتكون مهمتها فقط تقديم الخدمات للمواطن وتجهيز وتسخير الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف قائلا: “ننتظر استكمال اختيار أسماء شاغلي المناصب من قبل مجلس الدولة وإحالتها لمجلس النواب للنظر فيها”

وتابع: بعد توحيد المؤسسات السيادية وتغيير رؤسائها يمكننا القول إننا نسير نحو الانتخابات بخطى واثقة وثابتة.