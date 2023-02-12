الدبيبة يشكل غرفة طوارئ تحسبا لحدوث هزات أرضية في المرج – نص القرار

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، تعليماته لوزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ في بلدية المرج؛ استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث هزات أرضية بالبلدية، بناءً على كتاب عميد البلدية.

ووجه الدبيبة بتجهيز غرفة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي.

وفيما يلي نص القرار:

وفي وقت سابق، خاطب وليد علي صلهوب رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن تعرض المدينة لهزات أرضية خفيفة خلال اليومين الماضيين. مشيراً الى ان بلدية المرج تعاني من نقص وافتقار لكافة الخدمات والبنية التحتية واحتياجات الطوارئ والامن والسلامة .

ودعا رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، حكومة الوحدة الوطنية لتجهيز غرفة طوارئ خاصة ببلدية المرج وتجهيزها لكافة الاستعدادات والامكانيات والامدادات الطبية اللازمة استعداد لحدوث أي طارئ .

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، قد أكد تواصله مع مجموعة من المواطنين بمدينة المرج وأكدوا حدوث هزة أرضية خفيفة فجر اليوم مشيرًا الى أن قوة الهزة الأرضية من المتوقع ان تكون أقل من 2.5 درجة على مقياس ريختر.