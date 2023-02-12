عقب الهزات الأرضية..تسييري المرج يطالب الحكومة بتجهيز غرفة طوارئ  

العنوان – المرج

ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب الحكومة ووزارة الحكم المحلي بتجهيز غرفة طوارئ عقب الهزات الأرضية التي شهدتها المدينة.

وطلب صلهوب في بيان له الحكومة والوزارة إلى تجهيز الغرفة بكافة الاستعدادات والإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة استعدادا لحدوث أي طارئ.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المدينة تعرضت لهزات أرضية خفيفة خلال اليومين السابقين لم ينتج عنها أي أضرار.

وشهدت مدينة المرج الخميس الماضي هزة أرضية خفيفة أعقبها بعد يومين هزة أخرى خفيفة لم يشعر بها إلا من مكان ثابتا في مكانه أو وبمكان هادئ جداً.

وتعرضت المرج في 1963 لزلزال بلغت قوته حوالي 5.3 درجة على سلم ريختر، حيث كان مركز الزلزال «قرية سيدي دخيل» قرب طلميثة توفي على إثره 243 شخصا وجرح المئات.