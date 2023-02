على إثر هزة أرضية “خفيفة”.. بلدية المرج تدعو لتشكيل غرفة طوارئ بالمدينة، والدبيبة يستجيب

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتشكيل غرفة طوارئ خلال خطاب موجه إلى وزير الحكم المحلي.

وجاء ذلك بعد طلب من المجلس التسييري بمدينة المرج بتشكيل غرفة طوارئ مجهزة، وذلك إثر شعور المواطنين بالمدينة بهزة أرضية خفيفة.

يذكر أن موقع رصد الزلازل الأمريكي قد أفاد بوقوع هزة ارتدادية قبالة سواحل مدينة درنة شرق البلاد، وذلك بعد ضرب زلزال كهرمان مرعش جنوب تركيا وشمال سوريا وحدوث ارتدادات عنه.

المصدر: حكومتنا + بلدية المرج + ليبيا الأحرار

