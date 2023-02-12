الليبيون والسوشيال ميديا.. أرقام وإحصائيات تكشف حجم الاستخدام الكبير

تعد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات “السوشيال ميديا”، مُتنفس هام للشعب الليبي، في ظل التدهور الكبير الذي يشهده المجتمع في ليبيا، جراء النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنوات ومازال مستمرا حتى اليوم، خاصة وأن معدلات استخدامها وفقا للإحصائيات الرسمية أصبحت كبيرة، وباتت جزءا أساسيا للروتين اليومي لدى المستخدم الليبي.

وفي ظل التعلق الكبير من المواطن الليبي بتلك المواقع والمنصات، خرجت مطالبات من منظمات حقوقية عدة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطالب بحظر وحجب تطبيق هام وفعال في ليبيا وهو “تيك توك” من البلاد، على غرار ما حدث في دولة الأردن، والتي أعلنت مؤخرا حظره.

ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، خطابا إلى مكتب النائب العالم تطالبه بحظر التطبيق، وقالت في خطابها، إن ذلك يأتي انطلاقا من أهداف ومبادئ عمل اللجنة، الرامية إلى ضمان حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة وصونها وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب البلاد.

وأضافت اللجنة: “بالإشارة إلى العديد من الدعوات والمطالبة الواردة إلينا من مواطنين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وخاصة منها المعنية بحماية حقوق الطفل والمرأة والإنسان، المطالبة بحجب وحظر تطبيق تيك توك في ليبيا جراء ما يشكله من خطر على المجتمع بأكمله”.

وتابعت اللجنة: “فقد ولد هذا التطبيق شعور عام بعدم احترام القانون والأسرة والمجتمع والقيم المجتمعية جراء ما يتم نشره من محتويات هابطة، وقد أكدت هذه المطالبات الدعوات على أهمية وضرورة حماية الأمن الرقمي لأفراد المجتمع والنظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم، من خلال حظر هذا التطبيق”.

تأتي تلك الدعوة بحظر التطبيق، في الوقت الذي أظهرت الأرقام الرسمية لاستخدام منصات السوشيال ميديا ومن ضمنها تيك توك في ليبيا، ارتفاعا كبيرا في أعداد المستخدمين.

وكشفت بيانات إحصائية أن عدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا ارتفع بنسبة 76.2% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع من 877 ألف مستخدم عام 2012 إلى 3.7 مليون مستخدم حتى فبراير الماضي، بما يمثل 49.6% من عدد السكان.

منصة “سلايد شير” الأميركية، قالت إن عدد مستخدمي الإنترنت ازداد بنسبة 10.1% خلال العام الأخير، بواقع 320 ألف شخص، في حين يعتمد 99.5% من المستخدمين على الهاتف المحمول.

وتشير البيانات إلى أن 11.87 مليون شخص متصل بالإنترنت حتى نهاية العام الماضي، ما يمثل قرابة ضعف عدد السكان، فق المنصة المتخصصة في عرض البيانات والإحصاءات.

وأوضحت البيانات أن عدد مستخدمي السوشيال ميديا في ليبيا وصل إلى 6.4 مليون مستخدم، بما يمثل 91.4% من عدد السكان، وأن عدد مستخدمي تطبيق “تيك توك” سجل 62% لدى الشريحة العمرية من 18 – 24 عاما، بينما يمثل 95% من مستخدمي التطبيق من الفئة العمرية الأقل من 35 عاما، ثلاثة أرباعهم من الذكور، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 25%.