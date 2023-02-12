نقيب معلمي طرابلس: أزمة الكتاب المدرسي قائمة وهناك عجز في المعلمين

الوطن| رصد

قال رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، إن أزمة الكتاب المدرسي لا تزال قائمة، لافتاً إلى أن كتاب الحاسوب لم يتوفر لكل السنوات حتى ثالثة ثانوي، مع عجز في 38 عنواناً من الكتاب المدرسي في جميع المراحل، وعجز في المعلمين لبعض المواد، ولا يمكن فتح باب التعاقد مع وجود فائض في الملاكات الوظيفية.

وأضاف إن العطلة الأخيرة التي شهدتها بعض المدراس في نطاق طرابلس، لن تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب لأن اغلب المدارس أكملت الخطة الدراسية قبل وقتها ويمكن استدراك الوقت الضائع من هذه العطل، مشيراً إلى أن العطلة بسبب سوء الأحوال الجوية شملت 4 بلديات هي أبوسليم، تاجوراء، عين زارة، سوق الجمعة.