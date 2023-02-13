مختار: مجلس الدولة لا يمثل المنطقة الغربية

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار إن مجلسه لا يمثل المنطقة الغربية لعدم استطاعته توحيدها.

وأضاف مختار في لقائه عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن أهمية إجراء الانتخابات تحتم علينا التواصل مع البرلمان وليس الموافقة على جميع ما يطرحه، متابعا: لقاؤنا مع النواب في بنغازي كان بمقر البرلمان ولم نجتمع إلا بنائبي عقلية صالح.

واستكمل مختار: لا يمكن التدخل في عمل مجلس النواب ولكن لدينا حق الرد على ما يتخذه من إجراءات، منوها إلى أن التعديل الـ13 أقره مجلس النواب ولم يُحل إلى مجلس الدولة بشكل رسمي.

واستكمل بأن “المشير خليفة” حفتر يمثل القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية ومن يريد أن يتحاور مع القيادة العسكرية في هذه المنطقة عليه التواصل معه، رافضا التسليم بوقوفه خلف مجلس النواب وتعطيل الانتخابات.

كما رفض مختار القول بأن “المشير” حفتر لن يلتزم بما يتم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة ووصف ذلك بأنه مسألة تقع تحت التخمين، لافتا في المقابل إلى أن كثيرا من القوى في المنطقة الغربية يمكنها تعطيل الانتخابات.