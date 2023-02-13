بعد هزة أرضية بالمرج .. حكومة الوحدة تشكل غرفة طوارئ

كلف رئيس حكومة الوحد عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج، للتعامل مع تداعيات الهزة الأرضية التي حدثت بالمدينة فجر يوم الأحد.

ووجه وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء خطابا لوزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، أشار فيه إلى خطاب رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، الذي أفاد فيه بحدوث هزات أرضية خفيفة بالمدينة، والذي طلب فيه تجهيز غرفة طوارئ أستعدادا لأي طارئ.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج، استعدادًا لأي حوادث طارئة، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الاسعاف والطوارئ، وجهاز الامداد الطبي.

يشار إلى أن مراصد متخصصة وسكان محليون، أكدوا حدوث هزة أرضية فجر يوم الأحد عند الساعة 3.46 فجرا، وقدرت بعض المجسات والمراصد الأقليمية قوة الهزة “الخفيفة” تقارب 3 درجات على مقياس ريختر، ويرجح أن يكون مركز الهزة الأرضية في جنوب اليونان .