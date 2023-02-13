أحمد حمزة: ليبيا التي كانت لاعبًا أساسيًا عربيًا وأفريقيًا أصبحت ملعبا لتصفية الحسابات 

العنوان – طرابلس

أبدى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أسفه على ليبيا التي أصبحت ملعبًا لتصفية الحسابات بعد أن كانت لاعبًا أساسيًا.

وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ليببا كانت يوماً ما لاعباً أساسياً في المنطقة العربية وأفريقيا وحوض المتوسط يُحسب لها ألف حساب في المنطقة”.

واستطرد رئيس اللجنة :”ليبيا أصبحت اليوم ملعباً لتصفية الحسابات وصراع المصالحة والنفوذ الإقليمي”.

وأضاف حمزة في تغريدته :”ليبيا أصبحت أيضاً ملعبًا للفاسدين والقتلة ومنتهكي الحرمات والأعراض!”.