بنغازي.. مجموعة مسلحة تختـطف شقيق محمود الورفـلي وشقيقته تتسأل: ماهي تهمته!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بقيام مجموعة مسلحة في بنغازي، بإختطاف معمر، شقيق محمود الورفلي القيادي السابق في عملية الكرامة.

ووفقاً للانباء المتداولة فإن المجموعة المسلحة تتبع كتيبة طارق بن زياد، مشيرةً إلى أن الاختطاف جاء على خلفية كتابة معمر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناول فيها عن قتــلة شقيقه.

معمر الورفلي

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسألت شقيقة معمر عن سبب اختطـافه، وانه تم اختـطافه في منطقة بوهديمة، وأنها قامت بالتواصل مع علي المشاي، والذي بدوره نفى الاتهام بإختـطافه من قبل كتيبة طارق بن زياد.