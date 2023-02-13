الدبيبة يُصدر تعليماته بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج تحسبا لحدوث هزات أرضية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، تعليماته لوزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج؛ استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث هزات أرضية بالبلدية، بناءً على كتاب عميد البلدية.

ووجه الدبيبة بتجهيز غرفة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، خاطب رئيس المجلس التسييري ببلدية المرج وليد صلهوب حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتجهيز غرفة طوارئ خاصة وتزويدها بكافة الاستعدادات والإمكانيات الطبية اللازمة؛ استعداداً لأي طارئ.

وأرجع صلهوب خطابه إلى تعرض المدينة لهزات أرضية خفيفة خلال اليومين الماضيين، والتي لم ينتج عنها أي أضرار.

وحمل رئيس المجلس التسييري ببلدية المرج الدبيبة المسؤولية للحفاظ على أرواح المواطنين .