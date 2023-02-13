حكومة الوحدة: إرسال طائرتي مساعدات إنسانية إلى سوريا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، عن إرسال طائرتي مساعدات إنسانية وفريق إغاثة إلى سوريا.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان نُشر عبر منصة “حكومتنا” على فيسبوك، إن طائرتي المساعدات أرسلتا محملتين بالأغذية والأدوية وملابس الأطفال والخيم، يرافقهما عدد من المتطوعين من الهلال الأحمر الليبي وهيئة الإغاثة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة أن الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ في تركيا، تمكن من إنقاذ امرأة وطفل، وتحديد موقع أحد الأشخاص حيًّا وانتشال 3 جثث أخرى من تحت أنقاض مبانٍ منهارة جراء الزلزال الذي ضرب مناطق وسط وجنوب تركيا.

وأرسلت حكومة الوحدة، الثلاثاء الماضي، شحنة مساعدات إنسانية، وفريق إنقاذ إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإغاثة عقب الزلازل المدمرة هناك. وضم فريق الإنقاذ أفرادًا من هيئة السلامة الوطنية، وأجهزة الطب العسكري، وطب الدعم والطوارئ، وجهاز المباحث الجنائية.