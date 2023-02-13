الدبيبة يشكل غرفة طواريء استجابة لتسييري المرج عقب تسجيل هزات أرضية 

العنوان – المرج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج.

وأكد الدبيبة في قراره أن تشكيل الغرفة جاء بناء على كتاب عميد البلدية الذي يفيد بوجود هزات أرضية خفيفة بالمدينة.

وأوضح رئيس الحكومة أن الغرفة يتم تشكيلها بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، جهاز طب الدعم والطواريء، جهاز خدمات الإسعاف والطواريء، جهاز عم وتطوير الخدمات العلاجية، جهاز الإمداد الطبي.

يشار إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب طالب الحكومة ووزارة الحكم المحلي بتجهيز غرفة طوارئ عقب الهزات الأرضية التي شهدتها المدينة.

ودعا صلهوب في بيان له الحكومة والوزارة إلى تجهيز الغرفة بكافة الاستعدادات والإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة استعدادا لحدوث أي طارئ.