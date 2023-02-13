فريق بحث ليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين من تحت الأنقاض في تركيا

أنقذ الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ في تركيا، امرأة وطفل صباح اليوم الأحد، وتحديد موقع أحد الأشخاص حيا وانتشال 3 جثث أخرى من تحت أنقاض مبانٍ منهارة جراء الزلزال الذي ضرب مناطق وسط وجنوب تركيا.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في فيديو نشرته عبر فيسبوك، عن أن الفريق تمكن من تحديد موقع شخص حيا تحت أنقاض مبنى منهار جراء الزلزال بمنطقة العمليات في أنطاكيا، شرق تركيا، ما يبعث الأمل على وجود أحياء تحت الأنقاض بعد مرور سبعة أيام على نكبة الزلزال المدمر.

وفي وقت سابق، تكن الفريق الليبي من انتشال 3 جثث أخرى الليلة الماضية بمنطقة عمليات البحث والانقاذ بمدينة أنطاكيا التركية لضحايا قضو جراء الزلزال المدمر

كما نقلت صفحة هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها على فيسبوك، عن رئيس فريق البحت والإنقاد الليبي بمدينة أنطاكيا، أن فريقه تمكن صباح اليوم الأحد من إنقاذ إمراة وطفل على قيد الحياة، بالإضافة إلى انتشال أربعة جثامين أخرى، ويواصل عمليات البحث والإنقاذ.