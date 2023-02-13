“الوطنية للنفط” تدعم قسم الأورام بمستشفى الأطفال بنغازي بشحنة أدوية  

الوطن| رصد

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط شحنة من الأدوية لصالح قسم الأورام بمستشفى الأطفال بنغازي.

جاء ذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى تدريب الكوادر الطبية وتوفير علاج مرضى أورام الأطفال.

وبناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط تم اليوم الأحد، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وتحت إشراف إدارة التنمية المستدامة تسليم شحنة من الأدوية لصالح قسم الأورام بمستشفى الأطفال بنغازي.

ويأتي هذا الدعم ضمن برامج المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها شركة إيني وتوتال وريبسول.