وهيبة: هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إنّ هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، إذا توافقت الأجسام السياسية على المسار الدستوري.

وأضافت وهيبة في تصريح صحفي، أنّ الموقف الدولي موحد باتجاه الانتخابات إلى جانب رغبة داخلية لإجرائها، مشيرة إلى أن المواقف الدولية تأتي في صالح ما أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي اليوم، والذي جدد التزامه بخارطة الطريق الحاكمة، وفق قولها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ذكر أنّ تحقيق الإجماع الدولي والوطني على ضرورة الانتخابات يتطلب إنجاز القوانين التوافقية بشأنها قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.

وأكد المنفي في تغريدة له على تويتر، التزام المجلس بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها، وفق تعبيره.