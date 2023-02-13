ليبيا الان

أحزاب ليبيا: يجب أن تُشرّع القاعدة الدستورية دور الأحزاب في العملية السياسية

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر عدد من أحزاب ليبيا بيانًا يؤكدون فيه ضرورة الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تُنتج أساسًا دستوريًا يقود إلى إجراء انتخابات.

وأكد بيان الأحزاب أن القاعدة الدستورية يجب أن تُشرّع بوضوح دور الأحزاب في العملية السياسية، وتفعّل العمل الحزبي.

وأضاف البيان أن قوانين الانتخابات لن تكون مقبولة ما لم تقرّ مشاركة الأحزاب وفق نظام القوائم لأغلبية مقاعد البرلمان، مشيرةً إلىعلى السلطة التنفيذية الحالية الايفاء بوعدها لدعم الأحزاب، وعلى البعثة الأممية الانتباه إلى تهميش الأحزاب“.

وضمّت قائمة الأحزاب المشاركة في البيان كل من، حزب التغيير، وحزب العدالة والبناء، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب تحالف القوى الوطنية،وحزب ليبيا النماء، وحزب العمل الوطني، وحزب تكنوقراط ليبيا.

الوسوم

#البعثة الأممية أحزاب ليبيا السلطة التنفيذية العملية السياسية القاعدة الدستورية ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك