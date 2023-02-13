أحزاب ليبيا: يجب أن تُشرّع القاعدة الدستورية دور الأحزاب في العملية السياسية

الوطن|رصد

أصدر عدد من أحزاب ليبيا بيانًا يؤكدون فيه ضرورة الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تُنتج أساسًا دستوريًا يقود إلى إجراء انتخابات.

وأكد بيان الأحزاب أن القاعدة الدستورية يجب أن تُشرّع بوضوح دور الأحزاب في العملية السياسية، وتفعّل العمل الحزبي.

وأضاف البيان أن قوانين الانتخابات لن تكون مقبولة ما لم تقرّ مشاركة الأحزاب وفق نظام القوائم لأغلبية مقاعد البرلمان، مشيرةً إلى “على السلطة التنفيذية الحالية الايفاء بوعدها لدعم الأحزاب، وعلى البعثة الأممية الانتباه إلى تهميش الأحزاب“.

وضمّت قائمة الأحزاب المشاركة في البيان كل من، حزب التغيير، وحزب العدالة والبناء، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب تحالف القوى الوطنية،وحزب ليبيا النماء، وحزب العمل الوطني، وحزب تكنوقراط ليبيا.