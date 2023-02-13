بلها: عدم مشاركة القوائم الحزبية في الانتخابات سينتج برلمانا مشوها

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات يتوجب أن تكون توافقية.

ورأى بلها في تصريح صحفي ضرورة أن تُرسخ القاعدة الدستورية حق الأحزاب في المشاركة بنظام القوائم فيما لا يقل عن 80% من مقاعد البرلمان، وفق ادعائه.

وأضاف أن عدم مشاركة القوائم الحزبية في الانتخابات القادمة سينتج برلمانا مشوها نتيجة تصويت الناخب لمرشحين مستقلين ليس لهم مرجعية سياسية، على حد قوله.

وأعرب بلها عن تطلعه لقيام الحكومة بدعم الأحزاب كما جاء في القانون 2012/29، لتمكينها من استكمال تأسيسها ومشاركتها في الانتخابات.

وأشار بلها إلى أن الاقتراع الإلكتروني يمنح الناخبين كامل الحرية والأمان والراحة للمشاركة في العملية الانتخابية.