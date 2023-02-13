ما حقيقة وفاة عائلة ليبية مكونة من 10 أشخاص في زلزال تركيا؟

الوطن| رصد

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبرا يفيد بوفاة عائلة ليبية في تركيا مكونة من الأب والأم وثمانية أبناء، لحظة وقوع الزلزال في الجنوب التركي.

وتصدى الخبر انتشارا واسعا وحزنا كبيرا بين المواطنين الليبيين على الفيسبوك.

لتظهر حقيقة الخبر أن الأب صفوان ضيف الله، وزوجته هدى العيسى، يقطنون مع 8 من أبنائهم في مدينة غازي عنتاب بالجنوب التركي، يحملون الجنسية السورية تقطن في تركيا.

سفارة ليبيا في أنقرة نفت أن تكون العائلة ليبية، وأكدت خروج 21 ليبيا ممن كانوا عالقين في جنوب تركيا تحت الأنقاض.