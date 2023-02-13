بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 13 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى فرصة سقوط الأمطار على مناطق شمال ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار من حين لأخر وتكون جيدة هذا اليوم علي مناطق أقصى الساحل الغربي تصحبها سحب رعدية وتقل تدريجياً من يوم الغد، مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل والمرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-15)مْ..

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-16)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ, وتسجل تراجع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:49)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:52).