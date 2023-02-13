رئيس نقابة المعلمين يوضح بشأن عطلة المدراس الأخيرة في طرابلس

أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، أن العطلة الأخيرة التي شهدتها بعض المدراس في نطاق طرابلس لن تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب.

وأوضح أبوراوي في تصريحات صحفية، أن اغلب المدارس أكملت الخطة الدراسية قبل وقتها؛ لذلك يمكن استدراك الوقت الضائع من هذه العطلة .

وأشار أبوراوي، الى أن العطلة بسبب سوء الأحوال الجوية شملت 4 بلديات هي أبوسليم، تاجوراء، عين زارة، سوق_الجمعة.

وحول أزمة الكتاب المدرسي، قال أبوراوي، أن الأزمة لا زالت قائمة، حيث أن كتاب الحاسوب لم يتوفر لكل السنوات من أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي، مع عجز في 38 عنوانا من الكتاب المدرسي في جميع المراحل.

وكشف رئيس نقابة معلمي طرابلس، عن وجود عجز في المعلمين في بعض المواد، ولا يمكن فتح باب التعاقد مع وجود فائض في الملاكات الوظيفية.