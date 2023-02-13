حقيقة الغاء حفلة عمر كمال و حمو بيكا في أبوسليم

نفى مصدر من بلدية أبوسليم، اليوم الاثنين مايتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن الغاء حفلة مؤديا المهرجانات المصريان عمر كمال و حمو بيكا لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير المجيدة، مؤكدًا أن الحفلة ستقام في موعدها يوم الثامن عشر من فبراير الجاري .

وفي السياق، تستمر التجهيزات لحفل مؤديا المهرجانات المصريان عمر كمال و حمو بيكا داخل بركيدجو أبوسليم بالعاصمة طرابلس، والمُقرر إقامته 18 فبراير الجاري بدعوة من رئيس جهاز دعم الاستقرار غنيوة الككلي. صور من تجيهزات حفلة أبوسليم بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير المجيدة:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي