أجهزة الأمن والجيش يضربان من جديد أوكار تجارة المخدرات والخمور في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ضربت، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ووحدات من الجيش الوطني، فجر اليوم الإثنين، أوكار تجارة المخدرات والخمور في منطقة الوحيشي.

وقامت الوحدات الأمنية المشتركة بإزالة جميع أوكار المخدرات في المنطقة وسط ترحيب كبير من الأهالي.

وقال، رئيس قسم النجدة اللواء جمال العمامي، لأخبار ليبيا 24، إن لدى الأجهزة الأمنية قوائم بمطلوبين وخارجين عن القانون يبيعون الممنوعات بمنطقة الوحيشي في بنغازي .

أتى ذلك بعد يومين من تدمير أوكار تجارة المخدرات في منطقة بوهديمة في حملة أمنية مشتركة نفّذتها قوات من أجهزة الداخلية والقوات المسلحة.