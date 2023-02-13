معزب: التعديل الدستوري يمنح عقيلة الإنفراد بصياغة قوانين الانتخابات حسب مزاجه

رأى عضو مجلس الدولة محمد معزّب، أنه وفق التعديل الدستوري سينفرد عقيلة بصياغة قوانين الانتخابات حسب مزاجه ورغباته، بحسب تعبيره.

وقال معزب في تصريحات صحفية: “عقيلة سيضرب عرض الحائط بكل ما توصّل إليه مجلس الدولة من صياغات دستورية، فالتعديل الجديد صدّر شروط الترشّح للرئاسة إلى القوانين الانتخابية”، على حد قوله.

وأضاف “تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13 يعتبر مخالفة لما تمّ التصويت عليه في السابق، فالمخالفة من حيث النواحي الإجرائية، بحكم أن تمريره يعني الاعتراف بالتعديل 12 الذي سبق ورفضه المجلس في جلسة عامة”، وفقا لحديثه.

وتابع “من الناحية الإجرائية مجلس النواب لم يصوّت على التعديل الدستوري بالنصاب الصحيح، ومن حيث المضمون سبق لمجلس الدولة أن أقرّ قاعدة دستورية فصّل فيها شروط الترشّح للرئاسة”، بحسب وصفه.