بعد بوهديمة.. تدمير أوكار المخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي

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دمرت حملة أمنية مشتركة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، فجر اليوم الإثنين، أوكار تجارة المخدرات والخمور والعقاقير المهلوسة في منطقة الوحيشي ببنغازي.

وأزالت جرافات الحملة الأمنية في حضور مدراء أجهزة الأمن جميع أوكار المخدرات في المنطقة التي عانت لسنوات من تجارة المخدرات والخمور.

وأتت العملية بعدما دمّرت الحملة، السبت، كامل أوكار تجارة المخدرات في منطقة بوهديمة.

وقبل يومين شدد، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم العبدلي، في بيان بشأن الحملة الأمنية المشتركة ضد أوكار بيع المخدرات والخمور في بنغازي، على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية لن تسمحا بتشويه منطقتي بوهديمة والوحيشي من قبل الخارجين عن القانون.