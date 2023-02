ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالقائد العام للجيش خليفة حفتر في مدينة بنغازي، قائلًا: “السؤال الوجيه هنا من هو القائد الأعلى، الواقع أن حفتر لا يعترف بالمجلس الرئاسي كالقائد الاعلى وبمجلس النواب وبحكومة باشاآغا التي جلبها البرلمان“.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن المنفي والكوني واللافي ليست لديهم صفات القيادة وتاريخهم للآن لم يقدموا له أي موقف وكل تصريحات عائمة وزائفة.

وأضاف: “لا أتوقع شيء من المنفي واجتماعه مع حفتر لأنهم ليس لديهم لا المنفي والكوني وعقيلة وباشاآغا والدبيبة والمشري ما يكفي من إرضاء حفتر لأنه يريد الكعكة لوحده. نحن رأينا حفتر قاد حرب في بنغازي ودرنة والجنوب وهاجم العاصمة بينما أمين عام الامم المتحدة في المدينة يحضر لمؤتمر جامع ولم يمثل مرة واحده امام مجلس النواب”.

وأشار إلى أن حفتر وهؤلاء يريدون البقاء في المشهد والسياسيين الموجودين في ليبيا الآن لا يعرفون شيء إلا “الكولسة”؛ لأنهم لا يستطيعون أن يبنوا حزب وحركة شعبية ويخوضوا انتخابات لذلك الطريقة الوحيدة للوصول للسلطة هي التحالفات والصفقات.

كما رأى أن الزيارات المكوكية الحالية بين عقيلة والمشري والمنفي والاجتماعات التي يقودها الصلابي والمنتصر هدفها عقد الصفقة للوصول للسلطة، مؤكدًا أن من يريدهم الجميع أن يتفقول هم من انتخبهم الليبيين في مجلس تشريعي جديد.

واختتم بالقول: “من يروج ان القبائل والشيوخ هم يسيطرون على الهلال النفطي، لا أعتقد أن أحد مصدق انهم من يسكرون النفط ويفتحوه الليبيين ليسوا أغبياء، لنقول إن حفتر يسيطر على 80% وله مناصرون، إذًا أوقفوا مسرحية أنه قائد الجيش الليبي، أليس عسكريًا عينه مجلس النواب والقائد الأعلى كعقيلة صالح يأتي يجلس في مجتمع دولي ورئيس جيشه بجانبه بنفس المقام؟ هل سمعتم بذلك؟”.

Shares

The post البكوش: السياسيون في ليبيا لا يستطيعون خوض انتخابات وطريقتهم الوحيدة للوصول للسلطة هي الصفقات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية