الطقس في ليبيا.. أجواء ممطرة شمالاً والحرارة تصل لـ 10 درجات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة الجوية بين 10 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تشهد سقوط أمطار من حين إلى آخر، تكون جيدة اليوم علي مناطق أقصى الساحل الغربي تصحبها سحب رعدية، وتقل تدريجيا من يوم الغد، مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل والمرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة غدا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 10 و16 درجة مئوية.

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وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)،

السماء قليلة السحب وتتكاثر على الحمادة والجفرة مع سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد علي أغلب المناطق.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية.