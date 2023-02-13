الزاوية على صفيح ساخن.. تجهيزات للهجوم على مكافحة الإرهاب

الوطن| رصد

كشفت شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب بإمرة مختار الجحاوي، عن مقتل اثنين من أفراد السرية 60 التابعة لها في اشتباكات الزاوية الأخيرة.

وقالت الشعبة، في بيان إن مجموعة مسلحة هاجمت مقر السرية وتم قتل اثنين من المشاركين في الهجوم، مضيفة أن الاشتباكات جاءت بسبب قيام عناصر السرية 60 بقتل مروان بلقاسم دراء، وعاصم السنوسي، إثر الرماية عليهما بالرصاص، بمنطقة ضي الهلال قبل حوالي أسبوع.

ووفق البيان، منحت المجموعة المسلحة السرية مهلة لتسليم المتهمين وانتهت المهلة اليوم وقامت المجموعة بتحشيد عناصرها وسياراتها المسلحة مرة أخرى أمام محطة وقود الزروق بمنطقة الشرفاء.

وأشار إلى أن المجموعة المسلحة تمهد للهجوم على قوة مكافحة الإرهاب التابعة للرئاسي والمتمركزة بجوار معهد 24.