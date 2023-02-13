هزة أرضية خفيفة في المرج

أخبار ليبيا 24

قال، مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنس المشري، إن أهالي مدينة المرج شرق ليبيا شعروا بهزة أرضية جديدة.

وأوضح المشري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن المركز الليبي للاستشعار عن بعد لم يستطع رصد أي نشاط زلزالي، لأن كافة محطات الرصد متوقفة عن العمل منذ 2011.

وأضاف المشري، أن الأهالي شعروا بهزة خفيفة الأحد، وهي تعتبر الهزة الثانية التي شعروا بها خلال 72 ساعة، وفق ما ذكر الأهالي.

وتوقع المشري، أن تكون قوة الهزة الأرضية أقل من 2.5 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن مركز الرصد الأوروبي لم يرصد أي هزة في ليبيا، حتى الآن.