المسوري: باثيلي أقر بأهمية وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري، إن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي أشار في لقائه مع كتلة التوافق لأهمية وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات، وقدمنا لباثيلي مبادرة نعتقد أنها تعالج الانسداد السياسي الحاصل.

أضاف في تصريحات صحفية أن المبادرة تضمنت أفكارًا لمعالجة نقاط الخلاف في الملف الدستوري، وجرى ذلك قبل أن يصدر مجلس النواب التعديل الدستوري كما قدمنا بدائل مختلفة لتوحيد السلطة التنفيذية.

ولفت إلى أن الفكرة الأساسية التي ارتكزت عليها المبادرة هي تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن مسار للحوار الليبي برعاية أممية، وقدمنا تصورا لشكل هذا الملتقى وأطرافه وممثليه.

وتابع أن باتيلي يبدو مازال في مرحلة الاستماع لأفكار أطرف للعملية السياسية و هناك حاجة للاتفاق على بعض الجزئيات قبل صدور التعديل الدستوري الأخير رسميًا، وهناك بعض الأطراف السياسية تدعي أنها حريصة على إجراء الانتخابات وسرعان ما توجه ماكينتها الإعلامية صوب أي اتفاق بين المجلسين لتشويهه.