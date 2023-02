البخبخي: الوقت حان لتجاوز مجلسي النواب والدولة والبدء بصفحة جديدة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة أن ما يحدث هو عملية إرباك وتشويش وخلط أوراق وهروب للأمام ومحاولة تجنب الاستحقاق الانتخابي لكل السبل والوسائل الممكنة للإنجازات فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية أو القاعدة الدستورية أو التعديل الدستوري الثاني عشر.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه عند الحديث عن التعديل الدستوري الثالث عشر وكل هذه الادوات والمقترحات أو القوانين أو النصوص ليست مستهدفة في ذاتها ووصفها بالأخص لإنجاز عملية سياسية، وهي العملية الانتخابية بقدر ما هي نصوص للتحايل والخداع والالتفاف على الاستحقاق الانتخابي وقطع الطريق على البعثة.

وأكد على أن البعثة الأممية تقف اليوم على المحك إما أن تثبت مصداقيتها وحقيقة أنها معنية بإنجاز العملية الانتخابية وعملية التغيير أو تفشل وتسقط كما سقطت البعثة في كل محاولاتها البائسة وسينهض مبعوث الأمين العام ليضع النقاط على الحروف وتجاوز هذين المجلسين ومناوراتهم، وهو يعلم أن كل ما يقوما به هو وسيله للبقاء في المشهد، لذلك الجميع يرى هذا الصمت من طرف رئاسة مجلس الدولة وغيابه عن الصورة وما يجري فيما يسمى التعديل فمن الواضح التنسيق وحالة التوازن ما بين طرفي الأزمة. بحسب قوله.

وشدد على أن البعثة اليوم مدعوة بالتزامها الدولي لتتجاوز المجلسين وحان الوقت لإلقاء هذين المجلسين في صندوق القمامة للتاريخ وتجاوزهما والبدء في صفحة جديدة تنطلق فيها الأمة لاستعادة سيادتها.

وتابع: “لثاني مرة نشهد التقاء المشروع الانقلابي مع المشروع الإخواني، التقوا بالتعديل الثاني عشر ودفع بمشروع الحكومة الموازية والتي تقدم لها وترأسها باشاآغا واليوم نشهد محاولة ثانية للمشروع الإخواني يقوده المشري، وكل تلك الزمرة مما يسمى كتلة التوافق داخل مجلس الدولة والتي اعلنت دعمها الكلي للتعديل الدستوري الثالث عشر، وهي تتحرك الآن في ذات السياق. الآن السؤال عن صدقية العملية السياسية في البعثة فلا يمكن أن نتحدث عن شكليات أنه حدث تقدم ما هو التقدم، نص غير قابل للتطبيق على الواقع وعبثي”.

كما بيّن أن الأمر بالنسبة للمجتمع الدولي يتوقف على الطرف الدولي المعني بالعملية الانتخابية الذي يتحدث ويحاول ويدعي اهتمامه بالعملية الانتخابية واستعادة السيادة والشرعية وهذا الطرف ملزم حتى يصدق في أقاويله بأخذ مواقف حازمة على مستوى مجلس الأمن والأطراف الدولية، ولا يمكن أن التحدث بشكل لا ينتهي عن العملية الانتخابية دون اتخاذ مواقف داعمة حقيقية لها.

ونوّه إلى أنه قد آن الأوان لتجاوز المجلسين وقطع الطريق عن الأطراف الدولية المؤيدة لهما، داعيًا مجلس الدولة لضرورة التصريح واتخاذ موقف حاسم إزاء ما يسمى التعديل الثالث عشر.

