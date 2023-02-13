اللواء جمال العمامي يوجّه رسالة مناشدة لأهالي بنغازي ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المساجد بعد ضرب أوكار المخدرات

أخبار ليبيا 24

ناشد، رئيس قسم النجدة اللواء جمال العمامي، الأهالي بتوعية ومتابعة أبناءهم، كما ناشد مؤسسات المجتمع المدني وخطباء المساجد بتوعية الشباب بمخاطر التعاطي والمخدرات.

جاء ذلك إثر تدمير حملة أمنية للقوات الأمنية والجيش الوطني فجر اليوم لأوكار تجارة المخدرات والخمور في منطقة الوحيشي في بنغازي والتي جاءت بعد يومين من تدمير نفس الأوكار في منطقة بوهديمة.

وأكد العمامي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الحملة الأمنية صادرت كميات كبيرة من مخدر الحشيش والخمور، كما أنها ألقت القبض على عدد من التجار والمروجين من جنسيات مختلفة.

وقال، “سيتم تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”. وأكد العمامي، أنه تمت إزالة الأوكار التي خصصها أصحابها للإتجار بالممنوعات، كما أكد أن الحملة الأمنية مستمرة دون توقف.