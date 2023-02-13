نادية: البرلمان ومجلس الدولة مضطران للتوافق حتى لا تتجاوزهما البعثة الأممية

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أن شروط انتخاب الرئيس، يجب أن توضع في القواعد الدستورية وليس القوانين الانتخابية، على حد تعبيرها.

وقالت عمران، ف تصريحات تلفزيونية لها: “القانون الانتخابي ينظم عملية الانتخاب فقط ولا علاقة له بشروط انتخاب الرئيس، فمجلسا النواب والدولة في مأزق ومضطران للتوافق حتى لا تتجاوزهما البعثة”، بحسب وصفها.

وأضافت “باتيلي لا يحمل من الأساس أي حل ولكي يحمل حل لابد أن يكون هذا الحل قابل للتنفيذ، والإعلان الدستوري المُنبثق عن مجلسي النواب والدولة بمثابة تعد على المسار الدستوري والليبيين بصفة عامة”، وفقا لحديثها.

وتابعت “مشروع الدستور كان يجب أن يُعرض على الاستفتاء بما له وما عليه، مجلسا النواب والدولة ليس لديهما صلاحية الدخول في المسار الدستوري، التعديل الدستوري الـ13 هو نسخ ولصق من نظام الحكم في مشروع الدستور، التعديل الدستوري هو نسخ ولصق لـ50 مادة تبدأ من المادة 67 في مشروع الدستور إلى المادة 117″، على حسب قولها.