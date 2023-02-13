الأرصاد تتوقع استقرار الأجواء نهاية الأسبوع

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن الفرصة مازالت قائمة لسقوط الأمطار على مناطق الشمال الغربي، وتكون جيدة على بعض مناطق أقصى الساحل الغربي والدواخل.

وأضاف المركز، أن الأمطار تصحبها سحب رعدية وقد الأمطار إلى مناطق الحمادة والجفرة، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق الساحل الغربي.

وذكر، أن الأمطار تشمل بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة يوم الغد.

وأشار إلى أن الأمطار تقل تدريجيا اعتبارًا من يوم الغد على المناطق الغربية، حيث تستقر الأجواء مع نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا.