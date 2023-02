الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا

ليبيا – صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو بأن الاتحاد على استعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي بين دول الاتحاد وليبيا ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

ستانو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” قال: “فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية فإن الاتحاد الأوروبي سيكون متعاونًا جدًا مع ليبيا، وذلك أيضًا من أجل دعم استقرار البلاد كما أن ليبيا شريك نفطي مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

