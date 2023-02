“شبكة الأحزاب السياسية” تطالب بقاعدة دستورية توافقية وتؤكد على ضرورة مشاركتها في المشاورات

دعا بيان لـ”شبكة تواصل الأحزاب السياسية” إلى ضرورة أن تكون أي قاعدة دستورية توافقية، وتنتج أساسا دستوريا مقبولا يقود إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال بيان الأحزاب الصادر الاثنين، إن الانتخابات لن تكون مقبولة ما لم تقر مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية وفق نظام القوائم الحزبية لأغلبية مقاعد البرلمان وبما يضمن حق المستقلين في الترشح، بحسب البيان.

كما دعت الشبكة السلطة التنفيذية الحالية إلى الإيفاء بالتزاماتها ووعودها بدعم إجراء الانتخابات بشكل حقيقي وواقعي يتضمن مواد وبنود دعم الأحزاب، مؤكدين في الوقت ذاته على أنهم سيلجأؤن إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للدفع بها الإيفاء بالوعود، وفق البيان.

وجدد بيان شبكة الأحزاب تنبيهه للبعثة الأممية إلى “الخطأ الجسيم” المتمثل في تهميش الأحزاب في مسارات التشاور وبلورة الحل الذي تقوده الأمم المتحدة، مشددين على أن الاستمرار في التجاهل يتناقض مع قرارات الأممم المتحدة في دعم الليبيين لوضع نظام أساسي تكون أهم ركائزه الأحزاب السياسية.

المصدر: بيان شبكة تواصل الأحزاب السياسية

