وزير الاقتصاد الليبي يبحث استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال شهر رمضان

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، ضرورة ضبط أسعار السلع خلال شهر رمضان، ومتابعة السوق المحلية وانسياب السلع.

وبحث الحويج، مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، فرحات التومي، سبل استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان، ومتابعة السوق المحلية وانسياب السلع، مع الوقف على العراقيل والمشكلات التي تواجه التجار.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال لقاء أمس في مقر ديوان الوزارة، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، جمال شعبان.

وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة ممارسة الغرف التجارية دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع الشعب التابعة للغرف التجارية، خصوصاً شعبة اللحوم والمواد الغذائية، حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار.

وأشار إلى دعم الوزارة للقطاع الخاص، منوها بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى السوق المحلية، مؤكداً ضرورة تفعيل دور الغرف وفق رؤية تسهم في التنمية الاقتصادية.