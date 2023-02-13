العمامي يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيل الحملة الأمنية في الوحيشي ضد تجارة المخدرات

أخبار ليبيا 24

كشف، رئيس قسم النجدة اللواء جمال العمامي، عن تفاصيل الحملة الأمنية على أوكار بيع المخدرات والخمور في منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

وقال العمامي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن الحملة الأمنية الموسعة بدأت على تمام الساعة 4:30 فجراً، حيث تمت مداهمة أوكار الممنوعات في المنطقة، ومصادرة كميات كبيرة من مخدر الحشيش وخمور محلية الصنع ومستوردة.

وأوضح العمامي، أن تم تقسيم المنطقة لمربعات، وكل مجموعة داهمت المربع المكلفة به، مؤكداً أنه تم القبض على عدد من التجار والمروجين من جنسيات مختلفة.

وقال، “سيتم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”. وأضاف العمامي، أنه تمت إزالة الأوكار التي خصصها أصحابها للإتجار بالممنوعات.

وأشار العمامي، إلى أن الحملة الأمنية مستمرة، ولن تتوقف، وتعتبر هي الثانية من نوعها بعد الحملة الأمنية الكبيرة التي استهدفت منطقة بوهديمة قبل يومين.

وختم رئيس قسم النجدة العمامي حديثة مع مراسل الوكالة، بأن العمليات الموسعة تعتبر انتصارًا معنويًا للدولة ضد العصابات المنظمة التي تعتمد على الإتجار بالممنوعات بجميع أصنافها، ودمرت جيلاً كاملاً وتسببت في جرائم جنائية تحت تأثيرها ومشاكل اجتماعية أيضاً.

وناشد العمامي، الأهالي بتوعية ومتابعة أبناءهم، كما ناشد مؤسسات المجتمع المدني وخطباء المساجد بتوعية الشباب بمخاطر التعاطي والمخدرات.