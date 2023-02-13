عبد المجيد: طالبتُ بفتح مقر للبعثة الأممية في الجنوب

أعلن رئيس الكونجرس التباوي، عيسى عبد المجيد، أن اللقاء مع نائب رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، ريزدون زينيغا، تركز حول إيجاد حلول واقعية للأزمة السياسية الراهنة وسبل الوصول إلى حل بدعم الأمم المتحدة.

وقال عبد المجيد في تصريحات صحفية: “اللقاء كان للجنة التواصل المنبثقة عن ملتقى إسطنبول في يناير الماضي، وقد تم تسليم مذكرة للبعثة تتضمن خطوط عريضة لحل الأزمة تستند على جمع كل الأطراف على طاولة واحدة”.

وأضاف “طالبت بفتح مقر للبعثة في الجنوب لتقديم الدعم والنظر إلى الوضع هناك، حيث تقدمت بشكل شخصي، إلى البعثة بمذكرة خاصة لرفع الظلم الواقع على الجنوب الليبي وضرورة رعاية مصالحة وطنية تنهي حالة الصراع والانقسام”.