هيومن رايتس ووتش تدعو إلى توضيح الأساس القانوني لاعتقال أبوعجيلة المريمي

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2023

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته اليوم الاثنين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الليبية بضرورة توضيح الأساس القانوني الذي جرى على إثره “الاعتقال التعسفي” حسب وصفها للمشتبه به في قضية لوكربي بوعجيلة مسعود المريمي.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “حنان صالح” إنه لا توجد أي محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة

وأشارت ” حناتن صالح ” الى أن المأزق السياسي والفوضى” في ليبيا لا يسمحان لأمريكا بتجاهل انتهاكات الحقوق الأساسية، باعتبار أنه لا يوجد معاهدة بين البلدين حول تسليم مطلوبين

وطالبت المنظمة واشنطن إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم ومنحه حق الطعن في تسليمه، داعية السلطات الليبية إلى تأمين زيارات قنصلية ومساعدة مسعود على الحصول على محام فعال والتحقيق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم

وأضافت المنظمة أنه ينبغي للسلطات الأميركية ضمان عدم استخدام أي اعتراف منتزع بالإكراه، بما في ذلك الاعترافات تحت التعذيب، كجزء من المقاضاة، ما يشكل انتهاكا للقانونين الأميركي والدولي

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه قد يُحرم ضحايا رحلة “بانام 130” وهم كثر من العدالة الحقيقية ما لم توضح الحكومة الأمريكية وحكومة الوحدة الوطنية الأساس القانوني لتسليم مسعود إلى الولايات المتحدة.