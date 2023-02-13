بن شرادة: باتيلي سيعرض على الدول المهتمة بليبيا تشكيل لجنة تختار حكومة جديدة

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن المشاورات تجرى حاليا لتشكيل لجنة جديدة تختار حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة هي ما سيعرضه باتيلي في واشنطن على الدول المهتمة بالشأن الليبي.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية: “السفير الأمريكي سبق أن قدم طرحًا بأن تنفذ حكومتي الدبيبة وباشاغا الانتخابات على أن يتحمل كل منهما مسؤولية تأمينها في مناطق نفوذه، وإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين غير واقعي؛ بسبب التشكيك في نتائجها، ويجب أن تكون هناك سلطة تنفيذية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وتنفيذ الانتخابات”.

وأضاف “من الصعوبة أن يتفق النواب والدولة على تشكيل حكومة موحدة تعمل على إجراء الانتخابات، فمجلس الدولة يتطلع لوضع قوانين الانتخابات بالشراكة مع مجلس النواب، والتعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان، نتاج لحوارات تمت بين لجان مشتركة من المجلسين في مصر”.

وتابع “النقاط الخلافية وهي شروط الترشح أحيلت لقوانين الانتخاب وربما تشكل معضلة أخرى في حال اختلاف المجلسين، فالمجلس سيوافق على التعديل الدستوري 13 للإعلان الدستوري الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة، ونظام الحكومة”.

واستطرد “التعديل الدستوري هو بمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ويجب الأخذ في الاعتبار أهمية العمل على القوانين الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.