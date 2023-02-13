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الأوقاف توضح بشأن اعتماد المصاحف ووضع المصاحف السابقة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضحت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس اليوم الاثنين بشأن اعتماد المصاحف ووضع المصاحف السابقة بعد وصول مصحف الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صادر نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه وبالإشارة إلى تساؤلات كثير من المهتمين بالشأن القرآني، بشأن اعتماد المصاحف بعد وصول مصحف الهيئة، تؤكد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن كلّ المصاحف الليبية المعتمدة من قبل ستبقى معتمدة، مثل مصحف التعليم، ومصحف الجماهيرية، أسوة بمصحف الأوقاف الليبية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه بإمكان المحفظين وطلاب القرآن استعمال أي مصحف من المصاحف المعتمدة، ولن يلزموا بمصحف معين.

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