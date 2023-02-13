قزيط: التعديل الدستوري ساقط وفق اتفاق الصخيرات

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إن التعديل الدستوري الـ13 “ساقط” وفق نصوص اتفاق الصخيرات.

وأضاف قزيط، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، “اعتدنا من مجلس النواب بالنسبة لاتفاق الصخيرات، أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، ولا يأخذ بالدلائل المباشرة للنصوص”.

ولفت إلى أن محتوى الإعلان الدستوري الـ13، تم التشاور فيه مع رئاسة مجلس الدولة، والتوافق بين المجلسين موجود ضمنيًا.

وأكد أن مجلس النواب كان يرى أن التعديل الدستوري، هو الصياغة القانونية والدستورية الأفضل والأمثل.