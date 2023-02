نقابة معلمي طرابلس: أزمة الكتاب المدرسي ما زالت قائمة.. وهناك عجز في معلمي بعض المواد

ليبيا – قال رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبو راوي إن العطلة الأخيرة التي شهدتها بعض المدارس في نطاق طرابلس لن تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب؛ لأن أغلب المدارس أكملت الخطة الدراسية قبل وقتها، لذلك يمكن استدراك الوقت الضائع من هذه العطل.

أبو راوي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن العطلة بسبب سوء الأحوال الجوية شملت 4 بلديات هي أبو سليم، تاجوراء، عين زارة، سوق الجمعة.

كما أكد أن أزمة الكتاب المدرسي ما زالت قائمة، فكتاب الحاسوب لم يتوفر لكل السنوات من أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي، مع عجز في 38 عنوانا من الكتاب المدرسي في جميع المراحل.

أبو راوي نوه إلى وجود عجز في المعلمين في بعض المواد، ولا يمكن فتح باب التعاقد مع وجود فائض في الملاكات الوظيفية، على حد قوله.

