حكومة الوحدة الوطنية تعمم بضرورة المحافظة على “العلم الوطني واحترامه”

دعت حكومة الوحدة الوطنية، كافة الجهات العامة والخاصة إلى ضرورة الالتزام باحترام وتوقير العلم الوطني.

وشددت الحكومة على كافة المؤسسات ضرورة مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم في كافة المناسبات وخفضه عند الانتهاء من الاحتفال والعناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته، وفق البيان.

كما حظرت الحكومة في منشورها استغلال العلم الوطني في الإعلانات والعلامات التجارية وضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات والقرارات.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

