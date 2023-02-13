ليبيا.. المجلس البلدي مصراتة يشكل لجنة إغاثة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

قرر المجلس البلدي مصراتة تشكيل لجنة للإشراف على حملة “المؤمنون أخوة”، وقبول جمع التبرعات والمساعدات المقدمة من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية لصالح المتضررين من الشعبين السوري والتركي جراء الزلزال المدمر.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن ذلك لضمان وصول التبرعات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونص القرار رقم 13 للعام 2023 على فتح حساب جاري باسم الحملة بأحد المصارف داخل نطاق البلدية تودع فيها التبرعات النقدية، وللجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة لأداء مهامها، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لعميد البلدية توضح نتائج أعمالها.

ويرأس اللجنة عضو المجلس البلدي علي امحمد الناضوري، وتضم في عضويتها مدير فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي مصراتة ومدير فرع صندوق الزكاة مصراتة ومدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي مصراتة ورؤساء الفروع البلدية ومندوب عن المنطقة الحرة مصراتة ومندوب عن الشركة الليبية للحديد والصلب ومندوب عن غرفة التجارة والصناعة مصراتة ومندوب عن مجلس رجال الأعمال مصراتة.