المنفي والدبيبة يبحثان انجاز الانتخابات في أقرب وقت

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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وبحثا معا التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وقال مكتب المنفي، أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بحثا التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وأضاف، أن الجانبان تناولا سُبل المحافظة على الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

ويأتي هذا اللقاء بعد اللقاء الذي أجراه المنفي مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في بنغازي السبت.

وقال، المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، السبت، إن المنفي أجرى لقاءً مع حفتر في إطار لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية.